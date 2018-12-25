Трое смолян напали на человека и избили до смерти

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-25T16:31:02+03:00

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Трое смолян отправятся в колонию строго режима за то, что напали на прохожего, побили его и забрали личные вещи, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков.

Добычей нетрезвых мужчин, решившихся на преступление, стал мобильный телефон и деньги незнакомца. Они напали на человека и избили его. В дальнейшем врачи квалифицировали травмы пострадавшего как тяжкий вред здоровью. К сожалению, спасти мужчину не удалось, он скончался в больнице.

Подсудимые признали вину и с учетом роли каждого в преступлении за «Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» Десногорский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от 6 лет 11 месяцев до 7 лет.