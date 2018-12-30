СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-30T11:15:34+03:00

Около 10.30 28 декабря на рельсах у Камерного театра столкнулись две иномарки

Изменить размер текста: A A

Две иномарки столкнулись на рельсах около Камерного театра в 10.30 28 декабря, сообщает подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.

ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolensk

Автомобили ехали в направлении улицы Багратиона. Очевидцы случившегося сообщают, что на перекрестке образуется пробка, остановились трамваи. Также затруднен проезд с улицы Николаева.

О пострадавших ничего не сообщается. Автомобилям причинены механические повреждения.