ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев
Около 10.30 28 декабря на рельсах у Камерного театра столкнулись две иномарки
ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolensk
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Две иномарки столкнулись на рельсах около Камерного театра в 10.30 28 декабря, сообщает подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.
ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolensk
Автомобили ехали в направлении улицы Багратиона. Очевидцы случившегося сообщают, что на перекрестке образуется пробка, остановились трамваи. Также затруднен проезд с улицы Николаева.
О пострадавших ничего не сообщается. Автомобилям причинены механические повреждения.