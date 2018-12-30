2018-12-30T11:15:34+03:00
Происшествия

ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев

Около 10.30 28 декабря на рельсах у Камерного театра столкнулись две иномарки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolenskДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolensk
Изменить размер текста:

Две иномарки столкнулись на рельсах около Камерного театра в 10.30 28 декабря, сообщает подписчик группы drive2_smolensk ВКонтакте.

ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolensk

ДТП в центре Смоленска парализовало движение трамваев. ФОТО: drive2_smolensk

Автомобили ехали в направлении улицы Багратиона. Очевидцы случившегося сообщают, что на перекрестке образуется пробка, остановились трамваи. Также затруднен проезд с улицы Николаева.

О пострадавших ничего не сообщается. Автомобилям причинены механические повреждения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24