1 Янв. 2019 2019-01-01T11:26:05+03:00

В Смоленске ночью внедорожник столкнулся с трамваем. ФОТО: vk.com.

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Внедорожник столкнулся с трамваем на пустой дороге в ночь на 1 января в Смоленске, сообщает паблик «Жалобная книга. Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Авария произошла улице Багратиона недалеко от продовольственного рынка.

Пользователи соцсетей удивляются, как на безлюдной улице можно было не заметить трамвай. Другие отмечают, что причиной аварии мог стать ямки на дороге и неубранный снег.

– Надо сказать, что улица не чистится: края завалены снегом, - написала подписчица паблика.

Смолянка удивляется как по некоторым улица вообще можно передвигаться: «Ямки глубиной около полуметра.