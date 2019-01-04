4 Янв. 2019 2019-01-04T10:38:08+03:00

Горожане переживают за 45-килограммового пса, живущего недалеко от здания городской администрации

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45-килограммовому метису по кличке Полкан ищут хорошего хозяина.

Напомним, пес в октябре 2018 года появился у здания городской администрации и больше не захотел оттуда уходить. Прежнее руководство города не стало выгонять животное, вместо этого распорядилось, чтобы собаке сделали будку.

В Смоленске ищут дом метису Полкану. ФОТО: ВКонтакте.

Защитники животных переживают за Полкана, потому что «собаки тоже болеют и нуждаются в заботе и ласке», написали неравнодушные горожане в группе «Забота о животных».

Добровольцы сообщают, что пес очень умный, любит детей и собак и с удовольствием с ними играет.

– Даже еду с рук берет очень деликатно. Пытались пристроить его в «Верность», но парень наш не поддался даже на колбасу, – отмечает участница группы.

Когда животное пытаются поймать, он долго обижается и больше не подходит. Некоторое время назад его лечили, а потом «две недели подлизывались к нему».

Также смоляне отмечают, что пес может проводить человека до подъезда, а затем возвращается обратно к администрации.

– За него многие волнуются. Как такого пса выкинуть можно было, ума не приложу. Он под присмотром насколько это возможно. Спит под камерами, – пишет другая участница группы.

Некоторые смоляне предполагают, что собаке неплохо живется и на свободе, но защитники животных уверены в обратном.

Полкан очень самодостаточный, крупный, харизматичный пес, «практически мачо», с кобелями держит нейтралитет, но за себя постоять может.

– Хотим найти ему настоящего человеческого друга, который будет с ним на равных и не посадит вольнодумца на цепь. Человека, который сможет отдать ему свое сердце целиком, а Полкан в долгу не останется, поверьте! Квартирный вариант, боюсь, не подойдет. А вот домик бы, с лужайкой, и все соседи обзавидуются, – уверяет автор сообщения.