Работники музея ВОВ выставили детей туристов на мороз

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:42:53+03:00

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Работники музея ВОВ выставили детей 6 и 10 лет с их родителями, приехавших на экскурсию в Смоленск, на мороз, не дав им погреться в фойе. Скандальная жалоба появилась в паблике «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Инцидент произошел 4 января. Во время экскурсии в Сквере героев дети попросились зайти куда-нибудь согреться. Экскурсовод предложил постоять несколько минут в музее ВОВ. Но гости не понравились смотрительнице учреждения, и она вызвала охрану.

- Побывав во многих музеях не только нашей страны, но и мира - все это кажется дикостью. Работники музея, в котором рассказывают о зверствах фашистов, ведут себя практически так же, как фашисты: выгоняют замерзших детей в метель и мороз на улицу. Позор!!! – написал автор паста, по всей видимости, проводивший в тот день экскурсию.