2019-01-08T10:42:53+03:00
Общество

Работники музея ВОВ выставили детей туристов на мороз

Сотрудникам учреждения не понравилось, что гости областного центра зашли в фойе погреться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Работники музея ВОВ выставили детей туристов на мороз. ФОТО: museum.ruРаботники музея ВОВ выставили детей туристов на мороз. ФОТО: museum.ru
Изменить размер текста:

Работники музея ВОВ выставили детей 6 и 10 лет с их родителями, приехавших на экскурсию в Смоленск, на мороз, не дав им погреться в фойе. Скандальная жалоба появилась в паблике «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Инцидент произошел 4 января. Во время экскурсии в Сквере героев дети попросились зайти куда-нибудь согреться. Экскурсовод предложил постоять несколько минут в музее ВОВ. Но гости не понравились смотрительнице учреждения, и она вызвала охрану.

- Побывав во многих музеях не только нашей страны, но и мира - все это кажется дикостью. Работники музея, в котором рассказывают о зверствах фашистов, ведут себя практически так же, как фашисты: выгоняют замерзших детей в метель и мороз на улицу. Позор!!! – написал автор паста, по всей видимости, проводивший в тот день экскурсию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смолянка едва не зарезала своего соседа
ДТП в Смоленской области унесло жизнь женщины
В Смоленске ищут лихача, скрывшегося после ДТП
В Смоленской области добровольцы заливают детям горки
Смоляне встретили Рождество в храмах
«Курган Бессмертия» в Смоленске превратили в горку
На окружной Смоленска легковушка слетела с дороги в сугроб
Смоленск потерял пожарного Александра Новикова
В Хиславичах пытаются спасти раненого лебедя
Вандалы сняли крышу с остановки на Гагарина в Смоленске
В Смоленске ищут дом метису Полкану
Внедорожник горел на Московской улице в Вязьме
Смолян приглашают на Мото-каток
В Смоленске закрыли роддом «Красного Креста»
В Велиже горел многоквартирный дом, есть пострадавшие
На железной дороге под Смоленском нашли тело человека
В Смоленске горели горы мусора
Поход смолянина в баню едва не закончился страшной трагедией
Ленинский район Смоленска оставят без тепла и воды
В Смоленске ночью внедорожник столкнулся с трамваем
В Смоленске снесут три продовольственных павильона
В Смоленской области сгорел жилой дом