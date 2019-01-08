Смолянка едва не зарезала своего соседа

8 Янв. 2019 2019-01-08T18:16:26+03:00

Изменить размер текста: A A

45-летняя жительница Холм-Жирковского района едва не убила своего соседа, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. Ссора приятелей возникла во время застолья: женщина набросилась на соседа с ножом и дважды ударила его в грудь. Истекавший кровью смолянин ушел домой, а утром, поняв, что ранение тяжелое, обратился за помощью к врачам.

Медики ЦРБ поставили серьезный диагноз и квалифицировали травму как тяжкий вред здоровью. Сначала пациент отрицал нападение, говорил, что травму получил во время несчастного случая. Но после рассказал, что произошло.

Соседку задержали. Полицейские выяснили, что у женщины и раньше были проблемы с законом. Некоторое время назад она уже бросалась с ножом на людей, за что отбывала наказание.

- Задержанная признала вину. Сыщики изъяли оружие преступления. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, по которому ей грозит до десяти лет тюрьмы, - подчеркнули представители ведомства.