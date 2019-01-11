В Смоленской области мать избила 11-летнего мальчика
Ребенок самостоятельно обратился за помощью к врачам и рассказал о зверском поведении родительницы
В Смоленской области мать избила 11-летнего мальчика. ФОТО: из архива УМВД России по Смоленской области.
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11-летний мальчик обратился к врачам за медицинской помощью после того, как его избила родная мать, рассказали детали уголовного дела сотрудники пресс-службы регионального УМВД.
Врачи помогли ребенку. А после выяснилось, что руку на сына 39-летняя женщина поднимала неоднократно. Кроме того, нерадивая мать любила выпить и состояла на учете в полиции.
Ребенка решено было отдать на воспитание бабушки: теперь ему ничего не угрожает.
- А в отношении женщины отделом дознания МО МВД России «Дорогобужский» возбуждено уголовное дело. За «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» ей грозит до трех лет тюрьмы.