В Смоленской области проходят «сплошные» проверки водителей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-01-12T08:34:34+03:00

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«Сплошные» проверки водителей начались в Смоленской области с 12 января. На въездах и выездах в город полицейские будут останавливать все автомобили в потоке и проверять состояние тех, кто сидит за рулем. Облавы пройдут 12 и 13 января, рассказали «Комсомольской правде» – Смоленск» в региональном УГИБДД.

Представители ведомства напоминают, что за управлением автомобилем в нетрезвом состоянии автомобилиста могут лишить прав на два года и вынести штраф в размере 30 тысяч рублей.

Кроме того, жителей региона также призывают не находиться в стороне и сообщать о грубых нарушениях со стороны водителей в Госавтоинспекцию по телефону: 8(4812) 77-66-97.