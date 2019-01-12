У смолян стало меньше вопросов к налоговой

СЕГОДНЯ 08:42 2019-01-12T08:42:58+03:00

Итоги IV квартала показали: количество обращений в службу сократилось более чем в два раза

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В IV квартале 2018 года в Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области на рассмотрение поступило 245 обращений граждан. Из них 79 направлены через онлайн - сервисы «Обращение в УФНС (ИФНС) России» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» посредством интернет-сайта ФНС России.

Как отмечают сотрудники службы, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество обращений уменьшилось в 2,1 раза. В 14,3% случаев вопросы граждан касались исчисления и уплаты налога на имущество, 11,8% - задолженности по налогам, сборам и взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов. Девять процентов обращений посвящены налогу на доходы физических лиц.

Кроме того, трое плательщиков воспользовались возможностью попасть на личный прием к руководству управления. Обратившимся даны обстоятельные разъяснения.