В Сафоновском районе нашли тело молодой женщины
Следователи инициировали доследственную проверку
В Сафоновском районе нашли тело молодой женщины. ФОТО: smolspas.ru
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В одной из деревень нашли мертвой 32-летнюю женщину. В пресс-службе регионального следкома подтвердили информацию. Официальный представитель ведомства отметила, что эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. В настоящее время инициирована доследственная проверка.
По неподтвержденной информации, у смолянки осталась маленькая дочка.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о судьбе еще одного ребенка, который по решению органов опеки был передан на воспитание бабушки. Речь шла о мальчике 11 лет.