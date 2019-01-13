В Сафоновском районе нашли тело молодой женщины

СЕГОДНЯ 09:57 2019-01-13T09:57:24+03:00

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В одной из деревень нашли мертвой 32-летнюю женщину. В пресс-службе регионального следкома подтвердили информацию. Официальный представитель ведомства отметила, что эксперты не обнаружили следов насильственной смерти. В настоящее время инициирована доследственная проверка.

По неподтвержденной информации, у смолянки осталась маленькая дочка.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о судьбе еще одного ребенка, который по решению органов опеки был передан на воспитание бабушки. Речь шла о мальчике 11 лет.