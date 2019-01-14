Под Смоленском произошло массовое ДТП с погибшими
Массовое ДТП с участием четырех машин произошло в районе Михновки недалеко от офиса компании «Бетонгарант» под Старый Новый год, вечером 13 января.
Сообщение о крупной аварии появилось в социальных сетях. Участники группы drive Смоленск ВКонтакте сообщают, что машины получили сильнейшие повреждения.
– Там днём-то опасно ездить, а вечером и ночью и подавно. Темень. На дороге каша. И идущие навстречу авто слепят, – пишет один из участников группы.
Автомобилисты говорят, что место, где столкнулись машины – довольно опасное.
– Подвозил к месту ДТП сотрудника МЧС, зрелище жуткое. Трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии, – написал автомобилист.
По информации пресс-службы регионального МЧС, на дороге столкнулись четыре легковушки: «БМВ», «Тойота», «Хендай» и «Нисан». В соцсетях говорят, что водитель «Тойоты» не справился с управлением при выезде на встречку. Опасный маневр стоит жизни пассажира машины. Также известно, что еще трое человек получили травмы и госпитализированы в больницу.
На месте ДТП работали полицейские, медики и спасатели. На ДТП выезжала одна автоцистерна и семь пожарных.
Также пользователи соцсети отмечают, что днем на дороге произошло еще одно ДТП: автомобиль «Опель» съехал в кювет.