СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-14T08:26:45+03:00

Под Смоленском произошло массовое ДТП с погибшими. ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.

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Массовое ДТП с участием четырех машин произошло в районе Михновки недалеко от офиса компании «Бетонгарант» под Старый Новый год, вечером 13 января.

Сообщение о крупной аварии появилось в социальных сетях. Участники группы drive Смоленск ВКонтакте сообщают, что машины получили сильнейшие повреждения.

– Там днём-то опасно ездить, а вечером и ночью и подавно. Темень. На дороге каша. И идущие навстречу авто слепят, – пишет один из участников группы.

Автомобилисты говорят, что место, где столкнулись машины – довольно опасное.

– Подвозил к месту ДТП сотрудника МЧС, зрелище жуткое. Трое пострадавших, одна женщина в тяжелом состоянии, – написал автомобилист.

По информации пресс-службы регионального МЧС, на дороге столкнулись четыре легковушки: «БМВ», «Тойота», «Хендай» и «Нисан». В соцсетях говорят, что водитель «Тойоты» не справился с управлением при выезде на встречку. Опасный маневр стоит жизни пассажира машины. Также известно, что еще трое человек получили травмы и госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работали полицейские, медики и спасатели. На ДТП выезжала одна автоцистерна и семь пожарных.

Также пользователи соцсети отмечают, что днем на дороге произошло еще одно ДТП: автомобиль «Опель» съехал в кювет.