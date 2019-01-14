Стали известны подробности смертельного ДТП под Смоленском

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-14T12:27:44+03:00

Вечером недалеко от офиса компании «Бетонгарант» в Михновке столкнулись четыре иномарки: 63-летняя женщина погибла, две девушки и молодой мужчина госпитализированы

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Полицейские рассказали подробности страшного массового ДТП, которое произошло вечером под Старый новый год. 13 января, недалеко от офиса компании «Бетонгарант» в Михновке, столкнулись четыре машины: «Тойота», «Ниссан», «Хендай» и «БМВ».

Выяснилось, что столкновение машин произошло из-за водителя «Тойота». 59-летний мужчина, ехавший в сторону областного центра, на скорости высколил на «встречку» и столкнулся с тремя машинами. В каждой водителями были молодые девушки и парень.

От сильного удара автомобили развернуло на проезжей части. Пассажир «Тайоты», 63-летняя женщина, получила травмы не совместимые с жизнью. Водители чудом уцелели, все они доставлены в больницу, рассказали в отделе пропаганды регионального УГИБДД.

Также полицейские отметили, что минувшие выходные были насыщенными на нарушения. В регионе выявлено 934 нарушения ПДД: 10 водителей, управляли транспортом в состоянии опьянения, 4 – отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 14 – управляли машиной без прав.

В тоже время в областном центре продолжают восстанавливать картину смертельного ДТП на Большой Советской, где также погибли люди.