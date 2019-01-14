2019-01-14T14:44:04+03:00
Общество

Умер руководитель подразделения смоленского УФСБ

Полковника Юрия Тарасова не стало 12 января
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Умер руководитель подразделения смоленского УФСБ. ФОТО: pixabay.comУмер руководитель подразделения смоленского УФСБ. ФОТО: pixabay.com
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Не стало руководителя одного из ведущих подразделений УФСБ России по Смоленской области, сообщает журналист «Комсомольской правды» – Смоленск». Юрий Тарасов ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Полковник ФСБ родом из Новгородской области, окончил Академию ФСБ России, после чего поступил на службу в смоленское управление.

Затем Юрий Геннадьевич четыре года служил в Северо-Осетинском управлении и с 2015 года возглавлял одно из ведущих подразделений УФСБ России по Смоленской области.

На счету у Тарасова участие контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Также он неоднократно отмечался руководством федеральной службы.

Проститься с Юрием Геннадьевичем можно будет в КДЦ «Губернский» 15 января. Церемония пройдет с 9.30 до 12.00.

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