Умер руководитель подразделения смоленского УФСБ

СЕГОДНЯ 14:44 2019-01-14T14:44:04+03:00

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Не стало руководителя одного из ведущих подразделений УФСБ России по Смоленской области, сообщает журналист «Комсомольской правды» – Смоленск». Юрий Тарасов ушел из жизни в возрасте 43 лет.

Полковник ФСБ родом из Новгородской области, окончил Академию ФСБ России, после чего поступил на службу в смоленское управление.

Затем Юрий Геннадьевич четыре года служил в Северо-Осетинском управлении и с 2015 года возглавлял одно из ведущих подразделений УФСБ России по Смоленской области.

На счету у Тарасова участие контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Также он неоднократно отмечался руководством федеральной службы.

Проститься с Юрием Геннадьевичем можно будет в КДЦ «Губернский» 15 января. Церемония пройдет с 9.30 до 12.00.