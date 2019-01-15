СЕГОДНЯ 06:41 2019-01-15T06:47:05+03:00

Больше всего работ пройдет на 2-м Краснофлотском переулке в областном центре

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Администрация определила перечень домов, которые будут отремонтированы в 2019 году. Список территорий опубликован на сайте органа власти. В план на этот год вошел 21 дом на 9 улицах. Больше всего работ запланировано на 2-м Краснофлотском переулке.

В Смоленске благоустроят 21 двор на девяти улицах. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Перечень работ включает в себя ремонт дорожного полотна, обустройство придомовой территории и освещения.

В Смоленске благоустроят 21 двор на девяти улицах. ФОТО: smoladmin.ru.

Прием заявок на участие в программе проходил до 1 сентября.

В минувшем году благоустройство проводилось в 111 дворах и 17 общественных территорях в Смоленской области. Региону на эти цели выделялся 241 млн рублей.

Также отремонтировали три общественные зоны – сквер у Авиационного завода, около ЦУМа и в парке 1100-летия.

Какие парки будут преображены в наступившем году пока не сообщается.