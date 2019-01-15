В Смоленске благоустроят 21 двор на девяти улицах
Администрация определила перечень домов, которые будут отремонтированы в 2019 году. Список территорий опубликован на сайте органа власти. В план на этот год вошел 21 дом на 9 улицах. Больше всего работ запланировано на 2-м Краснофлотском переулке.
В Смоленске благоустроят 21 двор на девяти улицах. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Перечень работ включает в себя ремонт дорожного полотна, обустройство придомовой территории и освещения.
В Смоленске благоустроят 21 двор на девяти улицах. ФОТО: smoladmin.ru.
Прием заявок на участие в программе проходил до 1 сентября.
В минувшем году благоустройство проводилось в 111 дворах и 17 общественных территорях в Смоленской области. Региону на эти цели выделялся 241 млн рублей.
Также отремонтировали три общественные зоны – сквер у Авиационного завода, около ЦУМа и в парке 1100-летия.
Какие парки будут преображены в наступившем году пока не сообщается.