В Смоленске мусор вывозят на «Газелях»

СЕГОДНЯ 07:29 2019-01-15T07:32:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Коммунальщики забирают мусор из контейнеров и грузят на «Газели», сообщают пользователи паблика «Подслушано Смоленск» ВКонтакте. Подписчики группы отмечают, что раньше дом обслуживала спецтехника, но после реформы ряд жителей ее не видели.

Груженый мусором транспорт видели на Ленина, Крупской и других улицах.

Одни смоляне удивляются такому способу вывоза отходов, другие считают, что пусть будет так, как есть, лишь бы было чисто.