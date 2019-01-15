2019-01-15T09:52:50+03:00
Общество

Смоляне возмущены уборкой улиц и работой транспорта

Жители областного центра пожаловались на пробки и перебои в движение автобусов и маршруток
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снегопад парализовал движение транспорта в Смоленске. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Снегопад парализовал движение транспорта в Смоленске. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Снегопад парализовал движение транспорта в Смоленске: в соцсетях горожане жалуются на сорванный график движения автобусов и маршруток.

В паблике «Подслушано Смоленск» ВКонтакте люди пишут, что транспорт еле ходит.

– Очередь на остановках километровая. Город ночью что, почистить нельзя было? – негодуют смоляне.

В комментариях подписчики группы советуют пересесть на трамваи.

Снегопад парализовал движение транспорта в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.

Снегопад парализовал движение транспорта в Смоленске. ФОТО: ВКонтакте.

Ранее в город поступила новая партия автобусов. В настоящее время муниципальное предприятие «Автоколонна 1308» пополнилось на 18 единиц. Весь транспорт проходит проверку. Всего в областной центр должно прибыть 22 машины.

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