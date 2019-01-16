Поддельную красную икру обнаружили в Смоленске
Элитный продукт продавали на улице без документов, подтверждающих качество и безопасность
Поддельную красную икру обнаружили в Смоленске. ФОТО: pixabay.com
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Поддельную красную икру обнаружили в Смоленске: полицейские и сотрудники регионального Роспотребнадзора проверили совместные рейды. Ревизоры прошлись по торговым точкам и в пяти местах обнаружили, что деликатес продается без документов, подтверждающих качество и безопасность данной продукции. Также среди зеленых баночек был выявлен фальсификат. Кроме того, в четырех случаях красной икрой торговали люди, не зарегистрированные в качестве ИП.
Сомнительная продукция изъята, а продавцы оштрафованы, рассказали в Роспотребнадзоре.
Рейды проходили с 25 по 29 декабря 2018 года и в новогодние дни.