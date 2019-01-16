В Смоленской области участились аварии с автомобилями

СЕГОДНЯ 15:24 2019-01-16T15:24:39+03:00

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Аварий с участием автомобилей стало больше: в 2017 году произошло 1035 столкновений, 143 человека погибли и 1336 получили травмы, сообщил на брифинге начальник УГИБДД УМВД России по Смоленской области Валентин Демьянов.

Подполковник полиции отметил, что в 11-ти процентах случаев аварии происходили по причине плохих дорожных условий. С декабря 2018 года по настоящее время в адрес должностных лиц дорожных организаций направлено 900 предписаний об устранении недостатков улично-дорожной сети.

Также больше внимания уделяется состоянию водителей. Представитель полицейского ведомства отметил, что изменить статистику аварийности в лучшую сторону помогают такие профилактические мероприятия, как «сплошные проверки». В 2018-м стражи порядка провели 846 спецрейдов, которые помогли выявить 3254 правонарушения. Во время операций были задержаны 2911 водителей в нетрезвом состоянии или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования.