2019-01-22T10:04:25+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют 16 дорог

Некоторые улицы ждет реконструкция, но общественники считают, что торопиться не стоит
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отремонтируют 16 улиц. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.В Смоленске отремонтируют 16 улиц. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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16 улиц отремонтируют в 2019 году в Смоленске, сообщает горадминистрация. Некоторые дороги ждет реконструкция. Речь идет об участке дороги в районе дома №74 по ул. Рыленкова, площади Победы и проспекта Гагарина. Кроме того, в этом году планируют построить участок дороги по улице Светлой, соединяющий Киселевку с Алтуховкой.

ФОТО: Вконтакте.

ФОТО: Вконтакте.

Между тем, общественники высказались против проекта реконструкции проспекта Гагарина. По их мнению, проект требует доработки.

Согласно сегодняшним планам, на Урицкого появится полоса за счет сноса деревьев. Со стороны ГУМа дорогу расширят до пяти полос в одну сторону. Пожертвовать также придется деревьями.

Самое радикальное изменение произойдет ближе к «Юноне»: там появится около 50 парковочных мест и еще одна полоса для транспорта, но опять же придется пожертвовать пятью десятками деревьев.

Реконструкция проспекта Гагарина в Смоленске.! другой источник

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