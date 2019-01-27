2019-01-27T09:34:40+03:00
Общество

Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное

В соцсетях гадают, можно ли есть начинку
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное. ФОТО: pixabay.com.Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное. ФОТО: pixabay.com.
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Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное. О своей находке женщина сообщила в паблике «Подслушано в Рославле» ВКонтакте. Смолянка интересуется, можно ли есть рыбу с панцирем и шипами.

Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное. ФОТО: ВКонтакте.

Смолянка нашла в кальмаре иглообразное животное. ФОТО: ВКонтакте.

Подписчики группы предполагают, что это может быть морской конек или петух. Некоторые читатели отмечают, что довольно часто находят других рыб в желудке у хищника. И говорят, что никакого вреда кальмар не принесет, а вот начинку лучше не пробовать.

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