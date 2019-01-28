Пенсионер получила ожоги во время пожара в Ярцево

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-28T11:13:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Пенсионер получила многочисленные ожоги во время пожара в Ярцево, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Женщина путалась потушить свой деревянный дом.

ЧП произошло рано утром 28 января. Когда в комнате запахло дымом, женщина еще спала. А проснулась лишь тогда, когда разгорелось пламя. Встревоженная, она позвонила пожарным и принялась тушить огонь.

Сбивая пламя, женщина получила ожоги. А через некоторое время сдалась и покинула дом. Подоспевшие спасатели потушили огонь.

Пенсионеру понадобилась помощь врачей, рассказали в МЧС, у нее обожжены руки и лицо. Комната выгорела на площади 9 кв. м. Специалисты полагают, что пожар мог произойти по электротехнической причине.