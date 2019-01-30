Полиция ищет грузовик, въехавший в маршрутку в Смоленске
Пассажиры получили различные травмы
ФОТО: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Полиция ищет грузовик, въехавший в маршрутку в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло днем 2 сентября 2018 года. На 2-м Верхнем Волоке манипулятор въехал маршрутке в левый бок.
В результате ДТП пассажиры общественного транспорта получили различные травмы.
Посмотреть, что произошло, можно на видео, которое оказалось в распоряжении «КП-Смоленск».
Полицейские обращаются к очевидцам с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 41-88-71, 41-90-83, 89107616943 (розыск).
ИСТОЧНИК KP.RU