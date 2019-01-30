2019-01-30T09:37:09+03:00
Происшествия

Пенсионера спасли из задымленной квартиры в Смоленске

Пожар в пятиэтажке произошел из-за подгорания еды
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Пенсионера спасли из задымленной квартиры в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Мужчина готовил еду и забыл выключить газ. Подгоревшая пища задымилась и едва не стала причиной пожара. Прибывшие спасатели быстро вывели мужчину из однокомнатной квартиры и оказали первую помощь.

- ЧП произошло вечером 20 января в пятиэтажном доме на улице Юрьева, - рассказали в ведомстве.

Ранее «КП-Смоленск» сообщала о еще одном ЧП, в котором пострадала женщина, пытавшаяся потушить свой деревянный дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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