Смоленские заключенные слепили копию «Родины-мать»
Осужденные из колонии №6 одержали победу в творческом конкурсе
ФОТО: УФСИН России по Смоленской области.
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Смоленские заключенные слепили копию «Родины-мать», сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области. Снежная статуя от заключенных шестой колонии стала победительницей ежегодного творческого конкурса.
По словам сотрудников пресс-службы, она выполнена с невероятной точностью и очень похожа на оригинал.
Второе место получил работа заключенных из Вязьмы «Сфинкс» и черепаха из ИК-2. На третьем месте – «Лиса», выполненная ИК-1 и фрагмент сказки «Колобок» от десногорской колонии №5.
Все авторы и исполнители будут поощрены, отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU