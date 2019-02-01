СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-01T09:25:20+03:00

Осужденные из колонии №6 одержали победу в творческом конкурсе

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Смоленские заключенные слепили копию «Родины-мать», сообщает пресс-служба УФСИН России по Смоленской области. Снежная статуя от заключенных шестой колонии стала победительницей ежегодного творческого конкурса.

По словам сотрудников пресс-службы, она выполнена с невероятной точностью и очень похожа на оригинал.

Второе место получил работа заключенных из Вязьмы «Сфинкс» и черепаха из ИК-2. На третьем месте – «Лиса», выполненная ИК-1 и фрагмент сказки «Колобок» от десногорской колонии №5.

Все авторы и исполнители будут поощрены, отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU