СЕГОДНЯ 10:13 2019-02-01T10:13:20+03:00

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Две маршрутки столкнулись в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

По словам очевидцев, происшествие произошло в утренний час-пик на улице Николаева недалеко от остановки «Современник».

- Кто-то за большим рублём погнался, а кто-то опоздал на работу, - написали смоляне.

О характере повреждений и пострдавших ничего не сообщается.

Также утром произошло еще одно ДТП на въезде в Смоленск: на улице Крупская «Рено» столкнулась с «КИА». В результате ДТП выросла огромная пробка от кольца на Рославльском шоссе.

Ранее лобовое столкновение машин привело к пробке на Кашена.

ИСТОЧНИК KP.RU