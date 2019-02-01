2019-02-01T10:13:20+03:00
Происшествия

Две маршрутки столкнулись в Смоленске

ДТП на «Современнике» произошло утром 1 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Две маршрутки столкнулись в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

По словам очевидцев, происшествие произошло в утренний час-пик на улице Николаева недалеко от остановки «Современник».

- Кто-то за большим рублём погнался, а кто-то опоздал на работу, - написали смоляне.

О характере повреждений и пострдавших ничего не сообщается.

Также утром произошло еще одно ДТП на въезде в Смоленск: на улице Крупская «Рено» столкнулась с «КИА». В результате ДТП выросла огромная пробка от кольца на Рославльском шоссе.

Ранее лобовое столкновение машин привело к пробке на Кашена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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