Две маршрутки столкнулись в Смоленске
ДТП на «Современнике» произошло утром 1 февраля
ФОТО: ВКонтакте.
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Две маршрутки столкнулись в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
По словам очевидцев, происшествие произошло в утренний час-пик на улице Николаева недалеко от остановки «Современник».
- Кто-то за большим рублём погнался, а кто-то опоздал на работу, - написали смоляне.
О характере повреждений и пострдавших ничего не сообщается.
Также утром произошло еще одно ДТП на въезде в Смоленск: на улице Крупская «Рено» столкнулась с «КИА». В результате ДТП выросла огромная пробка от кольца на Рославльском шоссе.
Ранее лобовое столкновение машин привело к пробке на Кашена.
ИСТОЧНИК KP.RU