СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-04T09:07:07+03:00

Люди ломают ноги и не знают, кому жаловаться, чтобы дороги посыпали песком

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Смоляне получают травмы из-за гололеда, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.

Переходные дорожки превратились в каток, пишут люди в соцсетях.

- Хочу добавить в «черный список» оптовый рынок «Городнянский»: весь рынок - сплошной каток. Мужчина сломал ногу, лежит в ожидании «скорой», хорошо хоть прохожие не бросили и все единогласно попросили выложить пост. Пока писал пост, позади меня упала женщина. По словам продавцов, такое тут каждый день, - написал мужчина в паблике.

ФОТО: ВКонтакте.

Участники группы согласились с автором сообщения и сообщили, что «дороги везде в Смоленске это не дороги, это каток».

- Куда к кому идти, писать, кричать - непонятно, - написал другой участник группы.

ИСТОЧНИК KP.RU