Смоляне получают травмы из-за гололеда
Смоляне получают травмы из-за гололеда, сообщает паблик «Черный список | Смоленск» ВКонтакте.
Переходные дорожки превратились в каток, пишут люди в соцсетях.
- Хочу добавить в «черный список» оптовый рынок «Городнянский»: весь рынок - сплошной каток. Мужчина сломал ногу, лежит в ожидании «скорой», хорошо хоть прохожие не бросили и все единогласно попросили выложить пост. Пока писал пост, позади меня упала женщина. По словам продавцов, такое тут каждый день, - написал мужчина в паблике.
ФОТО: ВКонтакте.
Участники группы согласились с автором сообщения и сообщили, что «дороги везде в Смоленске это не дороги, это каток».
- Куда к кому идти, писать, кричать - непонятно, - написал другой участник группы.
ИСТОЧНИК KP.RU