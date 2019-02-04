СЕГОДНЯ 17:03 2019-02-04T17:03:45+03:00

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Автомобилистов предупреждают об открытом люке в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.

По информации автомобилистов, открытый канализационный колодец находится на проезжей части недалеко от поворота на «Горводоканал».

- Открытый люк посреди дороги. Направление - от кольца в сторону Большой Советской, - отмечают очевидцы.

Ранее «КП» сообщала о том, как у смолянина дома нашли с десяток металлических крышек от люков, которые он снимал по ночам с приятелем. А в Гагарине в открытый колодец провалился мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU