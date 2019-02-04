Автомобилистов предупреждают об открытом люке в Смоленске
Опасность подстерегает возле поворота на «Горводоканал», пишут в соцсетях
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
Автомобилистов предупреждают об открытом люке в Смоленске, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте.
По информации автомобилистов, открытый канализационный колодец находится на проезжей части недалеко от поворота на «Горводоканал».
- Открытый люк посреди дороги. Направление - от кольца в сторону Большой Советской, - отмечают очевидцы.
Ранее «КП» сообщала о том, как у смолянина дома нашли с десяток металлических крышек от люков, которые он снимал по ночам с приятелем. А в Гагарине в открытый колодец провалился мужчина.
ИСТОЧНИК KP.RU