Смоленские водители приручили бездомных щенков
Всего в потомстве семь собак, одна уже обрела семью
ФОТО: скриншот видео ГТРК «Смоленск».
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Смоленские водители приручили бездомных щенков, сообщает ГТРК «Смоленск».
По информации издания, собаки живут на конечной остановке маршрутов №13 и №37 на улице Лавочкина. Перевозчики соорудили для них будку и теперь они живут там со своей мамой.
– Водители постоянно подкармливают животных и не обижают, – сообщает СМИ. – А мама малышей учит их не выбегать на дорогу.
В потомстве родилось семь собак, одна обрела семью. Покровители уверены, что животные будут хорошими друзьями новым хозяевам.
ИСТОЧНИК KP.RU