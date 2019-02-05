Входная дверь загорелась в квартире на Витебском шоссе в Смоленске
Специалисты разбираются в причинах ЧП
ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Входная дверь загорелась в квартире на Витебском шоссе в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
ЧП произошло в районе пяти утра 5 февраля.
По словам представителей ведомства, загорелась обшивка двери на первом этаже.
- Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных. Бдительные соседи сбили пламя, - прокомментировали в ведомстве.
Случайность это или чей-то злой умысел – установят специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU