СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-05T11:40:54+03:00

Правоохранитель пытался успокоить мужчину, которого разозлил конфликт с бывшей сожительницей

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Смолянин распылил перцовый баллончик в глаза полицейскому, рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Правоохранитель пытался успокоить мужчину, которого разозлил конфликт с бывшей сожительницей.

По словам официального представителя ведомства, 35-летний мужчина приехал к бывшей сожительнице в Ярцево забрать свои вещи. Но нормальной встречи у них не вышло, и нетрезвый супруг начал скандалить.

- Приехавшие по сообщению сотрудники ППС пытались успокоить мужчину. Тогда он достал перцовый баллончик и распылил его в глаза полицейскому, - сообщила Наталья Зуева.

За поступок суд приговорил дебошира к штрафу в 10 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU