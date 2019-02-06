2019-02-06T08:25:50+03:00
Политика

Три кандидата подали документы на должность главы Смоленска

О себе заявил 34-летний Андрей Михаленков
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Три кандидата подали документы на должность главы Смоленска. ФОТО: wikimapia.org.Три кандидата подали документы на должность главы Смоленска. ФОТО: wikimapia.org.
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Три кандидата подали документы на должность главы Смоленска, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Ими стали Вячеслав Малахов, Максим Носырев и Андрей Михаленков.

Известно, что Малахов ранее возглавлял департамент по лесному хозяйству, Носырев занимается недвижимостью, Михаленков работает энергетиком.

Прием документов от кандидатов на кресло главы Смоленска продолжается и продлится до 11 февраля, далее с ними проведут собеседования, а потом депутаты горсовета решат, кто станет новым руководителем города.

Напомним, бывший глава администрации Смоленска отстранен от должности в декабре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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