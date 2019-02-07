СЕГОДНЯ 12:51 2019-02-07T12:52:41+03:00

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Дома для ветеранов появятся в райцентрах Смоленщины, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. В учреждениях люди преклонного возраста смогут найти занятие по интересам.

По словам собеседника «КП», реализовывать инициативу губернатора Алексея Островского начнут в 2019 году.

- Прошу руководителей муниципалитетов подыскать подходящие помещения. Средства из областного бюджета на то, чтобы их достойным образом отремонтировать по аналогии с Домом ветеранов в Смоленске, я выделю, - заявил глава региона.

Напомним, первый Дом для ветеранов появился в Смоленске в феврале 2017 года на базе Смоленского комплексного центра социального обслуживания населения. Его деятельность направлена на организацию досуга пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и обеспечение их психологической и юридической помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU