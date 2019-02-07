2019-02-07T12:52:41+03:00
Общество

Дома для ветеранов появятся в райцентрах Смоленщины

Инициативу губернатора Островского начнут реализовывать в 2019 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Дома для ветеранов появятся в райцентрах Смоленщины, сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. В учреждениях люди преклонного возраста смогут найти занятие по интересам.

По словам собеседника «КП», реализовывать инициативу губернатора Алексея Островского начнут в 2019 году.

- Прошу руководителей муниципалитетов подыскать подходящие помещения. Средства из областного бюджета на то, чтобы их достойным образом отремонтировать по аналогии с Домом ветеранов в Смоленске, я выделю, - заявил глава региона.

Напомним, первый Дом для ветеранов появился в Смоленске в феврале 2017 года на базе Смоленского комплексного центра социального обслуживания населения. Его деятельность направлена на организацию досуга пенсионеров, ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов и обеспечение их психологической и юридической помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Смолянку обвинили в злоупотреблении спиртным и избиении ребенка
В интернатах Смоленщины планируют создать пункты продажи продуктов
Смолян предупреждают о «церковных» мошенниках
Детские сады в Миловидово и на Королёвке в Смоленске обещают построить в 2019 году
Ямочный ремонт проходит в Смоленске
Губернатор Островский сократит срок контрактов с подчиненными
УАЗик столкнулся с маршруткой на Витебском шоссе в Смоленске
ДТП на трамвайных путях в Смоленске спровоцировало пробку
В Смоленске мужчина угрожал пятерым прохожим пистолетом
Смолянина подозревают в краже ружей для подводной охоты
Газовики и МЧС будут ликвидировать утечку газа в Смоленске
Более 4300 школьников ушли на карантин в Смоленске
Губернатор Островский назвал кандидатов на должность главы Смоленска
В Смоленске завоют сирены
Должник по алиментам не смог продать автомобиль на «Авито»
Причину смерти 4-летнего мальчика из Дорогобужа выяснит СКР
Врачи не опасаются за здоровье смоленских девочек после ДТП