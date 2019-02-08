«ЕР» проголосовала за Андрея Борисова на пост главы Смоленска
«ЕР» проголосовала за Андрея Борисова на пост главы Смоленска, сообщает пресс-служба реготделения партии. Его кандидатуру наравне с Константином Никоновым ранее предложил губернатор Алексей Островский на встрече с депутатами горсовета.
- Президиум регионального политического совета ЕР рассмотрел вопрос о выдвижении кандидата на пост Главы города. На должность предлагалось два кандидата – заместители губернатора Константин Никонов и Андрей Борисов. После обсуждения, кандидатура Борисова была поддержана членами президиума, - прокомментировали сотрудники пресс-службы.
Стоит отметить, что Андрей Борисов пока не подал документы на участие в «мэрской» гонке.
В выборах изъявили желание участвовать трое мужчин и две женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU