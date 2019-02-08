2019-02-08T09:59:45+03:00
Политика

«ЕР» проголосовала за Андрея Борисова на пост главы Смоленска

Одна из кандидатур от губернатора Алексея Островского поддержана членами президиума
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.ФОТО: пресс-служба администрации Смоленской области.
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«ЕР» проголосовала за Андрея Борисова на пост главы Смоленска, сообщает пресс-служба реготделения партии. Его кандидатуру наравне с Константином Никоновым ранее предложил губернатор Алексей Островский на встрече с депутатами горсовета.

- Президиум регионального политического совета ЕР рассмотрел вопрос о выдвижении кандидата на пост Главы города. На должность предлагалось два кандидата – заместители губернатора Константин Никонов и Андрей Борисов. После обсуждения, кандидатура Борисова была поддержана членами президиума, - прокомментировали сотрудники пресс-службы.

Стоит отметить, что Андрей Борисов пока не подал документы на участие в «мэрской» гонке.

В выборах изъявили желание участвовать трое мужчин и две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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