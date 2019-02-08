Смоленская таможня увеличила поступления в бюджет

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-08T15:42:27+03:00

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Смоленская таможня за январь 2019 года перечислила в федеральный бюджет РФ 11,19 млрд рублей. Это на 21,6% больше, чем в январе 2018 года, тогда объем перечислений составил 9,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

За этот период таможней оформлено более 12,7 тыс. деклараций на товары, что на 6,7% больше чем в январе 2018 года. Экспортные декларации при этом составили 13,3%. В январе прошлого года они составляли 10,7%,.

Таможенные операции в регионе деятельности Смоленской таможни в январе текущего года осуществляли 1622 участника ВЭД, что соизмеримо с уровнем января 2018 года (1600 участников ВЭД).

ИСТОЧНИК KP.RU