В Смоленске открыли отделение почты нового формата

12 Февр. 08:51 2019-02-12T08:51:07+03:00

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В Смоленске после капитального ремонта и модернизации открыли почтовое отделение №31 на проспекте Строителей, 7, сообщает УФПС Смоленской области.

В областном центре это уже второе почтовое отделение нового формата с оптимизированной логистикой и доступной средой. Для удобства людей с ограниченными возможностями в здании установлены пандусы, есть кнопка вызова персонала, таблички с шрифтом Брайля и разрешен вход с собаками-поводырями.

Для удобства всех клиентов оборудован комфортный зал ожидания. В здании также располагается отделение «Почта Банка» с банкоматом.

Отделение работает с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 18.00 без перерыва.

ИСТОЧНИК KP.RU