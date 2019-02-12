2019-02-12T08:51:07+03:00
Общество

В Смоленске открыли отделение почты нового формата

Посетители могут воспользоваться всем спектром услуг
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: УФПС Смоленской областиФОТО: УФПС Смоленской области
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В Смоленске после капитального ремонта и модернизации открыли почтовое отделение №31 на проспекте Строителей, 7, сообщает УФПС Смоленской области.

В областном центре это уже второе почтовое отделение нового формата с оптимизированной логистикой и доступной средой. Для удобства людей с ограниченными возможностями в здании установлены пандусы, есть кнопка вызова персонала, таблички с шрифтом Брайля и разрешен вход с собаками-поводырями.

Для удобства всех клиентов оборудован комфортный зал ожидания. В здании также располагается отделение «Почта Банка» с банкоматом.

Отделение работает с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 18.00 без перерыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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