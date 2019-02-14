2019-02-14T14:18:49+03:00
Общество

Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» построят в Смоленске

Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: admin-smolensk.ruФОТО: admin-smolensk.ru
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В Смоленске построят крупный торговый центр строительных и отделочных материалов, а также товаров для дома, дачи и сада «Леруа Мерлен». Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал соответствующее соглашение на Российском инфестфоруме-2019 в Сочи.

Документ, помимо главы региона, подписал гендиректор фирмы «Монолитстрой-Плюс» Сергей Елизаров - компания выступит в инвестпроекте на 1,4 млрд рублей застройщиком.

Открыть торговый центр площадью 13 000 кв. м планируется летом 2020 года на улице Кутузова в Заднепровском районе Смоленска. Для удобства покупателей здесь оборудуют парковку на 700 мест.

«Как главу региона меня не может не радовать, что смоляне, не выезжая за пределы области, экономя время и деньги, смогут оценить большой выбор товаров для строительства, ремонта и обустройства дома и сада. Специализированных торговых центров такого уровня в Смоленской области еще нет», - отметил Алексей Островский.

Напомним, региональные власти планируют подписать на форуме инвестсоглашений на 2,3 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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