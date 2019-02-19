2019-02-19T17:50:17+03:00
Происшествия

Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска

Юного пешехода забрала скорая помощь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло днем 19 февраля на перекрестке Николаева - Багратиона.

Очевидец сообщает, что у автомобиля 18 метров тормозной путь.

- Водитель ехал на «зеленый», а ребенок бегал-метался и угодил под машину. Водитель - трезвый парень лет 25ти - сейчас поедет на освидетельствование (не отказался). Ребенка забрала скорая, - написал подписчик паблика.

Другой заметил, что водитель был на служебной машине:

- Машина с крестом. С врачами была, - написал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске задержали подозреваемого в нападении на девушку
Роспотребнадзор сообщил о сокращении заболеваемости гриппом в Смоленске
Семь человек выбыли из мэрской гонки в Смоленске
Смолянина с судимостью подозревают в краже снегоката
25 улиц Смоленска остались без электричества
Более 60 домашних животных заживо сгорели под Смоленском
На территории детского сада «Соловушка» сбили смолянку
В Ярцеве завершились соревнования по дзюдо
Поисковики прекратили поиски жительницы города Ярцево
Смолянки подрались из-за ревности по время застолья
В Гагаринском районе горела квартира, есть погибший
Холодную воду отключат в Смоленске на Рыленкова
Лесопильный завод открыли в Смоленской области
В Смоленске продолжается конкурс, посвященный 85-летию Юрия Гагарина
Четыре зубра поселились в Смоленском Поозерье
В Ярцевском районе прошла лыжная эстафета
Бизнесмен может остаться без магазина в Смоленске из-за долга по кредиту
Смолянам придется оплачивать услуги ЖКУ с комиссией
Женщина погибла в ДТП под Хиславичами
Жители Сафоново напуганы появлением незнакомого преследователя
Кибермошенники украли с карты смолянки 45 тысяч рублей
Мемориальную доску Виктору Квасенкову открыли в Смоленской области
Смолян зовут на Масленицу в Гнездово
ДТП с пострадавшим произошло в районе Хиславичей
В Ярцево горел пятиэтажный дом, есть пострадавший
Собаку с щенками оставили замерзать на улице в Смоленской области