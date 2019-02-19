Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска
Юного пешехода забрала скорая помощь
ФОТО: pixabay.com
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Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло днем 19 февраля на перекрестке Николаева - Багратиона.
Очевидец сообщает, что у автомобиля 18 метров тормозной путь.
- Водитель ехал на «зеленый», а ребенок бегал-метался и угодил под машину. Водитель - трезвый парень лет 25ти - сейчас поедет на освидетельствование (не отказался). Ребенка забрала скорая, - написал подписчик паблика.
Другой заметил, что водитель был на служебной машине:
- Машина с крестом. С врачами была, - написал очевидец.
ИСТОЧНИК KP.RU