СЕГОДНЯ 17:50 2019-02-19T17:50:17+03:00

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Водитель «Волги» сбил ребенка в центре Смоленска, сообщает паблик drive2_smolensk ВКонтакте. ДТП произошло днем 19 февраля на перекрестке Николаева - Багратиона.

Очевидец сообщает, что у автомобиля 18 метров тормозной путь.

- Водитель ехал на «зеленый», а ребенок бегал-метался и угодил под машину. Водитель - трезвый парень лет 25ти - сейчас поедет на освидетельствование (не отказался). Ребенка забрала скорая, - написал подписчик паблика.

Другой заметил, что водитель был на служебной машине:

- Машина с крестом. С врачами была, - написал очевидец.

ИСТОЧНИК KP.RU