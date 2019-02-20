2019-02-20T07:27:30+03:00
Недвижимость

Коммунальщики устранили аварию на водозаборе в Смоленске

Жителям Промышленного района возвращают холодную и горячую воду
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Коммунальщики устранили аварию на водозаборе в Смоленске. ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.Коммунальщики устранили аварию на водозаборе в Смоленске. ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

Коммунальщики устранили аварию на водозаборе в Смоленске, передает региональное ГУ МЧС России по Смоленской области. Ремонтно-восстановительные работы завершены в 03.30 20 февраля.

Напомним, из-за трещины на водопроводе в районе Бабьгорского водозабора без холодной и горячей воды остались жители Промышленного района.

- В зоне отключения находились три тысячи с лишним жилых домов (929 домов различной этажности, 2119 частных жилых домов), 53 социальных объектов (35 детских садов, 14 средних школ, 4 медицинских учреждения). Если говорить о количестве людей, то испытывать неудобства пришлось более 126 тыс. смолянам, среди которых почти 30 тыс. - дети, - прокомментировали спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24