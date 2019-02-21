СЕГОДНЯ 12:15 2019-02-21T12:15:33+03:00

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Прокуроры в Смоленске стали чаще выявлять искажения сведений о преступлении. По словам старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александра Боровикова, по итогам 2018 года количество обнаруженных сотрудниками ведомства нарушений, касающихся искажения сведений о преступлении и лице, совершившем его, увеличилось на 60,9%.

– Более 300 преступлений не были отнесены к совершенным в общественных местах, более 100 необоснованно поставлены на учет как совершенные в общественном месте, – отметил собеседник издания. – Также своевременно не были учтены 132 преступления, совершенные людьми, находившимися в нетрезвом состоянии , и более 400 – ранее судимыми.

Кроме того, прокуратурой области выявлено 44 преступления, необоснованно учтенных как экономической направленности, 28 преступлений необоснованно неотнесены к преступлениям экономического направления. Также выявлено два факта необоснованного отнесения преступлений к коррупционной направленности и 15 случаев неотнесения преступлений при наличии к тому оснований.

Число нарушений, допущенных при отражении сведений о возмещении причиненного ущерба, увеличилось на 111,1 % (с 27 до 57).

ИСТОЧНИК KP.RU