Крыша веранды рухнула в детском саду Рославля
Детей в момент ЧП в учреждении не было
ФОТО: pixabay.com
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Крыша веранды рухнула в детском саду «Солнышко» в Рославле, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте. Об инциденте сообщили подписчики 2 марта.
По словам участников группы, в момент обрушения крыши детей на территории учреждения не было.
Местные жители недоумевают, почему родители дошкольников не сообщили в администрацию о нависающей угрозе, другие отмечают, что «бороться с администрацией по нуждам школ и детсадов бесполезно».
- Средства не выделяют, - пишут в группе.
ФОТО: ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU