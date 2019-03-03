2019-03-03T09:23:53+03:00
Происшествия

Крыша веранды рухнула в детском саду Рославля

Детей в момент ЧП в учреждении не было
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:

Крыша веранды рухнула в детском саду «Солнышко» в Рославле, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте. Об инциденте сообщили подписчики 2 марта.

По словам участников группы, в момент обрушения крыши детей на территории учреждения не было.

Местные жители недоумевают, почему родители дошкольников не сообщили в администрацию о нависающей угрозе, другие отмечают, что «бороться с администрацией по нуждам школ и детсадов бесполезно».

- Средства не выделяют, - пишут в группе.

ФОТО: ВКонтакте

ФОТО: ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24