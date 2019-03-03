Крыша веранды рухнула в детском саду Рославля

СЕГОДНЯ 09:23 2019-03-03T09:23:53+03:00

Детей в момент ЧП в учреждении не было

Изменить размер текста: A A

Крыша веранды рухнула в детском саду «Солнышко» в Рославле, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте. Об инциденте сообщили подписчики 2 марта.

По словам участников группы, в момент обрушения крыши детей на территории учреждения не было.

Местные жители недоумевают, почему родители дошкольников не сообщили в администрацию о нависающей угрозе, другие отмечают, что «бороться с администрацией по нуждам школ и детсадов бесполезно».

- Средства не выделяют, - пишут в группе.

ФОТО: ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU