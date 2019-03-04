Смоляне отметили начало масленичной недели
Смоляне отметили начало масленичной недели, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Праздничные гулянья прошли на нескольких площадках в областном центре.
В субботу, 3 марта, зиму провожали на площадке около Дворца спорта «Юбилейный». Для смолян приготовили массу разнообразных творческих конкурсов и концерт. Традиционно были развернуты торговые ряды. Также в этот день можно было покататься на ватрушке с горки и погреться теплым чаем с блинами.
Смоляне отметили начало масленичной недели. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В воскресенье, 4 марта, большой праздник прогремел за городом – на территории музея-заповедника «Гнездово». Гости могли покататься на санях, взять штурмом крепость, пострелять из лука, проверить меткость, попробовать себя в метании топора или копья и др. И почувствовать себя поваром. Всем желающим предлагали испечь съедобного жаворонка. По преданию, именно эта птица символизирует приход весны.
Смоляне отметили начало масленичной недели. ФОТО: Виктория НИКОЛЬСКАЯ.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Традиционно праздник завершился сжиганием чучела.
Смоляне отметили начало масленичной недели.Виктория НИКОЛЬСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU