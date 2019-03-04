Жителей Смоленска оставят без горячей воды на четыре дня
Коммунальщики займутся химпромывкой 13-ти тепловых пунктов
ФОТО: pixabay.com
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Жителей Смоленска оставят без горячей воды на четыре дня, сообщает пресс-служба городской администрации. С 4 марта коммунальщики приступят к химпромывке тепловых пунктов.
По информации администрации, всего их 13-ть.
На время работ по 7 марта горячей воды не будет в ряде домов на 24 улицах. В зону отключения также попали социальные объекты – поликлиники, госпиталь, детский сад.
Смолян просят с пониманием отнестись к ситуации и запастись терпением.
ФОТО: список домов, в которых отключат горячую воду.
ИСТОЧНИК KP.RU