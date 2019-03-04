СЕГОДНЯ 10:52 2019-03-04T10:54:06+03:00

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Жителей Смоленска оставят без горячей воды на четыре дня, сообщает пресс-служба городской администрации. С 4 марта коммунальщики приступят к химпромывке тепловых пунктов.

По информации администрации, всего их 13-ть.

На время работ по 7 марта горячей воды не будет в ряде домов на 24 улицах. В зону отключения также попали социальные объекты – поликлиники, госпиталь, детский сад.

Смолян просят с пониманием отнестись к ситуации и запастись терпением.

ФОТО: список домов, в которых отключат горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU