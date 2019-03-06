2019-03-06T09:31:48+03:00
Происшествия

Пропавшего мужчину со шрамами на лице ищут в Смоленске

49-летний Андрей Железный перестал выходить на связь 21 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ПСО "Сальвар".ФОТО: ПСО "Сальвар".
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Мужчину со шрамами на лице ищут в Смоленске, сообщают добровольцы ПСО «Сальвар». 49-летний Андрей Железный перестал выходить на связь 21 февраля.

В какой одежде мужчина ушел из дома поисковики не сообщают.

- Мужчина высокий - рост около 170-175 см, средней комплекции, у него черные волосы и карие глаза, - рассказали в «Сальвар». - У пропавшего есть несколько шрамов на лице - на подбородке и в районе левого глаза.

Всех, кому известно местонахождение мужчины, просят позвонить по телефонам: 63-63-33, 102.

Также в Смоленске просят откликнуться свидетелей ДТП, в котором пострадал школьник. Авария произошла 19 февраля в районе 26-й школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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