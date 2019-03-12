2019-03-12T09:51:08+03:00
Происшествия

Водитель BMV наехал на учениц у школы в Смоленске

Трагедия едва не произошла на М. Расковой
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Водитель BMV наехал на учениц у 21-й школы в Смоленске, сообщают пользователи соцсети «drive2_smolensk» ВКонтакте. ДТП едва не произошло на пешеходном переходе напротив дома №6 по улице М. Расковой.

Очевидцы случившегося отмечают, что все девочки живы, но одна ударилась о зеркало. Судя по снимку, у иномарки белорусские номера. Кроме того, на улице очень скользко.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

Ранее в ДТП пострадал школьник, переходивший дорогу около 26-й школы. Полицейские просят свидетелей аварии оказать помощь в расследовании. А на Королевке под колеса иномарки попала женщина. Пешеход получила серьезные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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