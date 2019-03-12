Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске
Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел днем 12 марта на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома.
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
По словам спасателей, огнеборцы сработали настолько оперативно, что эвакуация жильцов не понадобилась.
- В пожаре пострадала женщина. Его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, - сообщили спасатели. - Кошке также понадобилась помощь.
Ранее в Рославле на производстве горел покрасочный цех. А при пожаре в частном доме под Рославлем погиб мужчина.
ВИДЕО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске.Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU