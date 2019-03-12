12 Март 14:00 2019-03-12T14:50:29+03:00

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Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел днем 12 марта на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома.

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По словам спасателей, огнеборцы сработали настолько оперативно, что эвакуация жильцов не понадобилась.

- В пожаре пострадала женщина. Его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, - сообщили спасатели. - Кошке также понадобилась помощь.

Ранее в Рославле на производстве горел покрасочный цех. А при пожаре в частном доме под Рославлем погиб мужчина.

ВИДЕО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/696686" frameborder="0"></iframe> Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU