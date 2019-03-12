2019-03-12T14:50:29+03:00
Происшествия

Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске

Женщина отравилась продуктами горения
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел днем 12 марта на четвертом этаже пятиэтажного панельного дома.

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

По словам спасателей, огнеборцы сработали настолько оперативно, что эвакуация жильцов не понадобилась.

- В пожаре пострадала женщина. Его госпитализировали с признаками отравления продуктами горения, - сообщили спасатели. - Кошке также понадобилась помощь.

Ранее в Рославле на производстве горел покрасочный цех. А при пожаре в частном доме под Рославлем погиб мужчина.

ВИДЕО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Женщина и кошка спасены из горящей квартиры на Румянцева в Смоленске.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU

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