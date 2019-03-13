Смоляне из общежития на Володарского пожаловались на коммунальщиков

СЕГОДНЯ 08:44 2019-03-13T08:45:19+03:00

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Смоляне из общежития на Володарского пожаловались на работу коммунальщиков, сообщают пользователи соцсети «Черный список Смоленск» ВКонтакте. По их словам, управляющая компания, которая обслуживает дом, не выполняет своих обязанностей.

Люди утверждают, что им приходится скидываться, чтобы отремонтировать общедомовое имущество, а УК предлагает платные услуги за выполнение их же работы.

Также жители дома №12 говорят, что в здании прогнили полы и аварийная проводка. Но никому до этого нет дела. В доказательство своих слов люби опубликовали фотографии, на которых видно состояние дома.

ФОТО: скриншот жалобы ВК.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» сообщала о жильцах еще одного дома, которые добиваются расселения. Вместо этого им обещают сделать капремонт. А житель другого дома задолжал за услуги ЖКХ четверть миллиона рублей, но приставы нашли возможность взыскать с должника деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU