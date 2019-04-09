В Смоленске задержали директора ФК «Днепр»

9 Апр 06:06 2019-04-09T06:06:55+03:00

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В Смоленске 8 апреля задержали директора футбольного клуба «Днепр», задолжавшего по зарплате более 70 сотрудникам клуба свыше 5,5 млн рублей по данным на октябрь 2018 года, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Как оказалось, на работодателя ранее уже было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты, но он не только не предпринимал никаких мер по погашению задолженности, но и оказывал давление на сотрудников. Об этом они рассказали на личном приеме граждан и.о. руководителя следственного управления СКР по региону Анатолию Уханову, а тот, изучив материалы дела, отдал приказ о задержании. Теперь следователи будут ходатайствовать пред судом о смене меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу.

На имущество обвиняемого уже наложен арест на сумму около 1 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СК РФ по Смоленской области напоминает:

согласно примечанию ст.145.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в полном объеме погасит задолженность по зарплате, пенсии, стипендии или пособия в течение двух месяцев с момента возбуждения уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU