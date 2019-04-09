2019-04-09T13:17:28+03:00
Происшествия

Житель Смоленска предотвратил кражу стройматериалов из подвала многоэтажки

Сосед-уголовник с друзьями пытались похитить 60 литров жидкого теплоизоляционного покрытия
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Ремонт дома мог сорваться.Ремонт дома мог сорваться.
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Житель одной из смоленских многоэтажек, где сейчас идет ремонт, предотвратил кражу стройматериалов, оставленных на хранение в подвале. Мужчина случайно увидел незнакомцев, которые выносят из подвала какие-то емкости, окликнул их, а те бросили свою ношу и убежали, сообщает региональное УМВД.

Как позже выяснили полицейские, похитить пытались 60 литров жидкого теплоизоляционного покрытия. Один из соседей - 40-летний ранее судимый мужчина - знал о наличии в подвале стройматериалов, похитил три емкости и передал друзьям, чтобы те вынесли на улицу. Потом похищенное подельники планировали продать.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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