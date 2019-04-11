Пропала 46-летняя смолянка Оксана Юдицкая

11 Апр 05:02 2019-04-11T05:37:35+03:00

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В смоленском поселке Вишенки пропала местная жительница - 46-летняя Оксана Юдицкая. Женщина 8 апреля вышла из дома и до сих пор не вернулась, сообщают волонтеры смоленского поисково-спасательного отряда "Сальвар".

Добровольцы отряда распространили в соцсетях ориентировку на поиск пропавшей: рост 165 см, телосложение среднее, волосы рыжие и короткие. Одета пропавшая была в коричневую куртку "под замшу", коричневые сапоги до колена и черную юбку в полоску.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефону ПСО "Сальвар" 63-63-33 или в полицию по телефону: 102.

ИСТОЧНИК KP.RU