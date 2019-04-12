В центре Смоленска иномарка едва не ушла под землю

12 Апр 16:30 2019-04-12T20:45:26+03:00

"Черная дыра" образовалась на проезжей части недалеко от СмолГУ

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В центре Смоленска на перекрестке улиц Пржевальского и Ногина (недалеко от зданий СмолГУ и обладминистрации) провалился асфальт, образовав огромную яму и едва не затянув в "черную дыру" иномарку, сообщают очевидцы в соцсетях.

На фото видно, как одно из передних колес "Опеля" повисло в воздухе, а сам автомобиль слегка наклонился к яме

Место провала оперативно оцепили полицейскиеы.

ИСТОЧНИК KP.RU