В центре Смоленска иномарка едва не ушла под землю
"Черная дыра" образовалась на проезжей части недалеко от СмолГУ
ФОТО: Денис Марченков /facebook.com
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В центре Смоленска на перекрестке улиц Пржевальского и Ногина (недалеко от зданий СмолГУ и обладминистрации) провалился асфальт, образовав огромную яму и едва не затянув в "черную дыру" иномарку, сообщают очевидцы в соцсетях.
На фото видно, как одно из передних колес "Опеля" повисло в воздухе, а сам автомобиль слегка наклонился к яме
Место провала оперативно оцепили полицейскиеы.
ИСТОЧНИК KP.RU